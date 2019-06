The Witcher 3: Wild Hunt

Und wieder hat sich ein Gerücht bestätigt! Die Spatzen pfiffen es seit Wochen von den Dächern und jetzt ist es offiziell: The Witcher 3 schafft den Sprung auf die Switch von Nintendo.

In den letzten Wochen gab es entsprechende Gerüchte und Spekulationen gleich mehrfach, wonach das Rollenspiel-Epos The Witcher 3: Wild Hunt aus dem Hause CD Projekt RED auch für die Switch von Nintendo erhältlich sein soll. Im Rahmen der Nintendo Direct am heutigen Abend haben die Japaner anlässlich der E3 2019 diese Spekulationen bestätigt.

The Witcher 3: Wild Hunt wird als sogenannte Complete Edition tatsächlich auf der Hybrid-Konsole von Nintendo zu haben sein. Diese Edition wird alle seit dem Release veröffentlichten DLC-Inhalte umfassen und soll noch im laufenden Jahr 2019 erhältlich sein; einen konkreten Release-Termin nannte man zunächst nicht.

Im Wesentlichen sind neben dem Hauptspiel damit die beiden Story-Erweiterungen "Hearts of Stone" sowie "Blood & Wine" an Bord, ebenso wie alle 16 kostenfreien DLC-Inhalte. CD Projekt RED verspricht über 150 Stunden Spielspaß auf der Switch. Extra für Nintendo-Fans: Die Complete Edition bekommt auch einige physische Goodies, namentlich das "The Witcher Universe Compendium" sowie die Spielkarte und Sticker.