Während die Witcher-Entwickler von CD Projekt RED mittlerweile schwerpunktmäßig an Cyberpunk 2077 arbeiten, gibt es in Bezug auf die bekannte RPG-Reihe um Geralt Ärger an anderer Front. Der Autor der Bücher möchte deutlich mehr Geld vom Entwicklerstudio.

Andrzej Sapkowski mag nicht jedem von euch bekannt sein, er ist aber in Zusammenhang mit der erfolgreichen Rollenspiel-Reihe The Witcher eine wichtige Person, denn er ist der Autor der Buchserie, die als Vorlage für die Spielumsetzungen dient. Sapkowski möchte vom Erfolg der RPG-Reihe von CD Projekt RED nun ebenfalls seinen Teil abbekommen und fordert vom Entwicklerstudio mehr als 16 Millionen Dollar ans ausstehenden Vergütungen.

Der im polnischen Lodz geborene Autor verfasste die ersten Witcher-Bücher, die als Vorlage für die Spiele dienen, bereits 1986. Nachdem die lokalisierten Versionen am polnischen Markt sehr gut ankamen, sicherte sich CD Projekt RED die Lizenz, das erste Spiel innerhalb der Reihe zu entwickeln. In der Folge erschien The Witcher im Jahr 2007.

Nachdem auch das RPG ein absoluter Erfolg war und Geralt of Rivia zum Fantasy-Helden aufstieg, werkelte CD Projekt bekanntermaßen weiter mit der Marke. Sapkowski erhebt nun in zweierlei Hinsicht Vorwürfe gegen das Entwicklerstudio. Demnach hätte der zwischen den beiden Parteien ausgehandelte Deal gegen spezifische gesetzliche Vergütungsvorschriften in Polen verstoßen; das gezahlte Entgelt sei demnach zu niedrig gewesen. Zudem habe die Vereinbarung nur für das erste Spiel gegolten, nicht jedoch für die Fortsetzungen.

Insgesamt möchte Sapkowski deshalb nun umgerechnet rund 16,11 Millionen Dollar von CD Projekt RED haben. Das Studio weist das Ersuchen natürlich zurück: Allen Verpflichtungen der vertraglichen Vereinbarungen sei man ordnungsgemäß nachgekommen. Dennoch dürfte sich der Rechtsstreit wohl noch etwas hinziehen.