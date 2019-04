The Walking Dead: The Telltale Definitive Series

Nach dem Ende von Telltale Games konnte dank Skybound Entertainment auch die abschließende Staffel von The Walking Dead veröffentlicht werden. Jetzt folgt ein umfassendes Gesamtpaket - mit allerhand Verbesserungen.

Skybound Entertainment legt noch einen drauf und hat nach dem Abschluss von The Walking Dead: The Final Season und die The Walking Dead: The Telltale Definitive Series offiziell angekündigt. Diese soll für Xbox One, PS4 und PC - hier via Epic Games Store - veröffentlicht werden.

Bei dem neuen Spielepaket handelt es sich um eine Ansammlung aller Staffeln der Telltale-Reihe, allerdings nicht in ihrer bisherigen Form. Vielmehr möchte Skybound den Spielen allerhand Upgrades spendieren, so dass auch die früheren Staffeln und Episoden in neuem grafischen Glanz erstrahlen werden. Daneben gibt es allerhand Making-Of-Material und Bonus-Features.

Interessierte können (bzw. konnten - siehe weiter unten) auch zu drei verschiedenen Sammler-Editionen greifen. Die günstige solche Variante kostet 99,99 Dollar und heißt "Protector Pack"; hier bekommt ihr as Shirt "School for Troubled Youth", Pins, eine Cap und mehr als Extras an die Hand. Während das "Guardian Pack" mit 249,99 Dollar schon deutlich teurer ist, handelt es sich beim "Signature Pack" für 349,99 Dollar um die Premium-Variante, die unter anderem einen handsignierten Kunstdruck mit sich bringt. Diese Edition war auf 100 Exemplare limitiert - und ist bereits ausverkauft.

Der Release der Sammlung ist für September 2019 geplant.