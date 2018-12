The Walking Dead: The Final Season

Skybound Entertainment hat sich endlich offiziell zum Thema The Walking Dead: The Final Season zu Wort gemeldet und jetzt einen Termin für die Fortsetzung der abschließenden Staffel bekannt gegeben.

Mitten während der letzten Staffel von The Walking Dead wurde das Aus von Telltale Games besiegelt und es war durchaus einige Zeit fraglich, ob diese noch abgeschlossen werden kann. Einige Wochen später stand ein Deal mit Skybound Entertainment. Der neue Entwickler nahm einen Großteil des originalen Entwicklerteams für das Projekt auf bringt die Season zum Abschluss. Jetzt gibt es endlich auch einen Termin für die Fortsetzung.

Käufer von The Walking Dead: The Final Season mussten mit einigen Verzögerungen leben, doch immerhin: Es geht überhaupt noch weiter! Skybound hat jetzt den Termin für die dritte Episode genannt, die erste von zwei Folgen, die über das neue Studio erscheinen.

"Episode 3: Broken Toys" wird nun Anfang des kommenden Jahres, nämlich ab dem 15. Januar 2019, zu haben sein. Die Veröffentlichung soll zu diesem Termin zunächst für PC, PS4, Xbox One und Switch über die Bühne gehen. Clementine findet in einer Schule möglicherweise ihr neues Zuhause in der Zombie-Welt.

Einen Termin für die abschließende vierte Episode gibt es noch nicht, die Entwicklungsarbeiten laufen aber auch an dieser Folge. Unterdessen lässt sich The Walking Dead: The Final Season nun auch wieder käuflich erwerben, nachdem die digitale Version der letzten Staffel vorübergehend im Zuge des Telltale-Aus aus dem Verkauf genommen wurde.