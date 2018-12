The Walking Dead: The Final Season

Dank Skybound Games kann The Waking Dead: The Final Season überhaupt erst fertiggestellt werden, nachdem das Telltale-Aus zuvor besiegelt worden war. Wer sich das gute Stück künftig auf dem PC zulegen möchte, dem bleibt aber nur noch der Weg zu einer exklusiven Plattform.

Skybound Games hat heute nämlich eine Partnerschaft mit Epic Games bekannt gegeben. Im Mittelpunkt der Vereinbarung steht The Walking Dead: The Final Season, die zukünftig für den PC nur noch exklusiv im Epic Games Store erhältlich sein wird. Betroffen sind davon alle zukünftigen Verkäufe der letzten Staffel der Zombie-Saga.

Entwarnung gibt es für alle Spieler, die zuvor schon auf einer anderen Plattform wie beispielsweise Steam zugeschlagen hatten: Im gleichen Atemzug wurde bestätigt, dass sich diese die finalen zwei Episoden, die über Skybound fertiggestellt und veröffentlicht werden, auch über die alte Plattform herunterladen können. Wer noch keinen entsprechenden Season Pass besitzt, der muss künftig aber zwingend über Epic Games gehen.

Laut Dan Murray und Ian Howe von Skybound Games, habe Epic Games im Zusammenhang mit dem Launch des Epic Games Store direkt Kontakt zum Entwicklerstudio aufgenommen. Das Ergebnis der gemeinsamen Gespräche sei die exklusive Veröffentlichung auf dieser PC-Plattform. Skybound dürfte das ganz recht sein, denn schlussendlich nimmt Epic Games bekanntermaßen eine geringere Umsatzbeteiligung als beispielsweise Steam.

The Walking Dead: The Final Season wird mit Episode #3 namens "Broken Toys" am 15. Januar 2019 fortgesetzt.