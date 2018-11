The Walking Dead: The Final Season

Nach dem plötzlichen Ende von Telltale Games stand das Schicksal des aktuellen Titels The Walking Dead: The Final Season zunächst auf der Kippe. Nach der Übernahme durch Skybound gehen die Arbeiten nun endlich weiter.

Von The Walking Dead: The Final Season waren erst zwei der geplanten vier Episoden veröffentlicht worden, als Telltale Games plötzlich die Pforten schloss. Fans machten sich natürlich Sorgen, das Ende von Clementines Geschichte niemals in Erfahrung bringen zu können, doch Skybound Entertainment sprang in die Bresche und übernahm das Projekt.

Seither war es trotzdem wieder etwas ruhig geworden, doch jetzt hat sich das neue Studio mit erfreulichen Nachrichten zu Wort gemeldet. In einem Update bestätigt Skybound Entertainment nun, dass "viele" Mitarbeiter des ehemaligen Entwicklerteams bei Telltale Games übernommen werden konnten und ab sofort die Fertigstellung von The Walking Dead: The Final Season vorantreiben. Kurzum: Die Arbeiten an den Episoden 3 und 4 laufen ab sofort ganz offiziell weiter.

Die vorübergehend aus dem Verkauf genommene The Walking Dead: The Final Season soll "so bald wie möglich" wieder in den Verkauf gehen, verspricht Skybound weiter. Und auch die Release-Termine für die beiden verbleibenden Episoden will man schon "bald" bekannt geben können.

Johnny O'Dell, Social Media Manager von Skybound, ergänzt außerdem: "Es ist wahrscheinlich, dass die vorherigen Staffeln des Spiels noch einige Tage in der Übergangszeit nicht zum Kauf erhältlich sein werden. Aber keine Panik: Wir werden alles baldmöglichst wieder online bringen. Wenn ihr Season 4 bereits erworben habt, werdet ihr NICHT noch einmal zahlen müssen; zukünftige Episoden werden über euren ursprünglich gewählten Verkaufspartner veröffentlicht und dort zum Download bereit stehen."