The Walking Dead: The Final Season

Erst unlängst wurde auch eine Box-Version von The Walking Dead: The Final Season offiziell angekündigt. Jetzt folgt außerdem auch eine limitierte Auflage für echte Fans!

Am 26. März 2019 geht die Reise von Clementine in The Walking Dead: The Final Season mit der vierten und letzten Folge dieser Staffel zu Ende. Gleichzeitig zum digitalen Release dieser Episode wird es im örtlichen Handel auch eine klassische Box-Version mit allen Folgen geben. Außerdem sollen nun auch echte Fans des Franchise auf ihre Kosten kommen.

In einer Pressemeldung hat Skybound Games diese limitierte Collector's Edition des Spiels offiziell bestätigt; natürlich wird auch diese Auflage pünktlich am 26. März 2019 mit der vierten Episode zu haben sein.

Neben allen vier Episoden der finalen Staffel gibt es in dieser limitierten Auflage als Extras auch einen AJ-Pin aus Emaille von Yesterdays und eine 10 cm große AJ-Vinyl-Figur. Weitere Informationen zur besonderen Edition und den Extras gibt es hier auf der offiziellen Webseite für euch.

Wichtig: Die limiterte Version gibt es nicht im Handel. Wer zuschlagen möchte, muss dies über den Online-Shop von Skybound tun. Vorbestellungen sind ausschließlich bis zum 17. März 2019 möglich und werden auch nur entgegen genommen, solange der Vorrat der Edition reicht.