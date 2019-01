The Walking Dead: The Final Season

Nachdem es lange unklar war, wie es mit The Walking Dead: The Final Season nach dem Telltale-Aus weiter geht, ist mittlerweile die dritte Episode der letzten Staffel erhältlich. Und auch die vierte und letzte Folge hat nun ganz offensichtlich einen Release-Termin.

Nach dem überraschenden Aus von Telltale Games und einigen Wochen an Verhandlungen hat Skybound die Entwicklung von The Walking Dead: The Final Season übernommen. Die letzte Staffel des Spiels war bereits erhältlich, jedoch wurden bis dahin nur zwei der geplanten vier Folgen veröffentlicht. Skybound übernahm große Teile des ursprünglichen Entwicklerteams und setzte die Arbeiten fort.

Seit kurzem ist nun die dritte Folge namens "Broken Toys" offiziell zu haben, so dass nur noch ein letztes Kapitel von Clementines Reise offen ist. Und auch dieses lässt nicht mehr zu lange auf sich warten, wie nun bekannt wurde.

Zwar steht eine offizielle Ankündigung durch den Entwickler selbst gegenwärtig noch aus, das Episoden-Menü im Spiel selbst verrät nun aber bereits den Release-Termin der abschließenden Episode der letzten Staffel. Diese soll demnach ab dem 26. März 2019 erhältlich sein.

The Walking Dead: The Final Season war ursprünglich im August 2018 gestartet und die Macher nahmen sich vor, mit dem Serienabschluss zu den Wurzeln zurückzukehren. Der Titel ist für PC, Xbox One, Switch und PS4 erhältlich.