Tiefschürfende Themen und clevere Puzzles: Der Philosophie-Puzzler The Talos Principle 2 stellt eure grauen Zellen in mehrerlei Hinsicht auf die Probe.

Croteam stellte mit The Talos Principle das Genre der Puzzle-Spiele gehörig auf den Kopf. Mit einer Mischung aus kreativen Rätseln und philosophischen Fragen gewann das Entwicklerstudio Croteam im Jahr 2014 viele Fans für sich. Jetzt steht endlich der heiß erwartete Nachfolger bereit.

The Talos Principle 2 nimmt den gelungenen Vorgänger und erweitert dessen Prinzip in nahezu jedem Bereich. Euch bieten sich noch mehr knackige Rätsel, frische Puzzle-Mechaniken und haufenweise Geheimnisse. Das Entwicklerstudio Croteam hat für The Talos Principle 2 seine bisher größte und ungewöhnlichste Spielwelt geschaffen.

Verpackt werden diese Elemente abermals in einer spannenden Story, die euch auch noch weit nach dem Ende des Spiels beschäftigt. Die Menschheit ist schon lange ausgestorben, besteht aber in Form von Robotern weiter, die nach ihrem Abbild geschaffen wurden. Ihr erkundet als solcher ein mysteriöses Gebäude und musst euch tiefschürfenden Fragen stellen. Es geht um die Natur des Kosmos, den Widerspruch von Glaube und Vernunft und fundamentale Ängste.

Croteam führt mit The Talos Principle 2 außerdem gänzlich neue Rätsel-Mechaniken ein. Unter anderem manipuliert ihr die Schwerkraft oder übertragt gar euren eigenen Geist in andere Entitäten. All diesen Herausforderungen stellt ihr euch in wunderschönen und gleichzeitig seltsamen anmutenden Umgebungen.

Stellt eure grauen Zellen auf die Probe! The Talos Principle 2 ist ab sofort auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich.