In der vergangenen Woche hatte man bereits bestätigt, zeitnah Infos zu einem Season Pass für The Surge 2 bekanntgeben zu wollen. Deck13 hat Wort gehalten und das gute Stück nun angekündigt.

Wie in der vergangenen Woche angekündigt, hat Deck13 heute Nägel mit Köpfen gemacht, was den bestätigten Season Pass zu The Surge 2 betrifft. Das futuristische Action-Rollenspiel wird im Zuge dessen um neue Inhalte ergänzt; Interessierte können sich den Season Pass ab sofort zulegen.

Was bekommt ihr dabei konkret geboten? Auf den Plattformen PS4, Xbox One und PC gleichermaßen soll es in den nächsten Monaten gleich mehrere verschiedene Inhalte zum Spiel geben. Dazu zählen neue Waffen wie die nun bereits gezeigte, exklusive BORAX-I Quantum, neue Ausürstungs-Sets sowie eine komplett neue Geschichte in einem neuen Distrikt. Dort werden sich dann auch bislang noch nicht bekannte Gegner und Bosse tummeln.

13 neue Waffen sind ab November in The Surge 2 verfügbar, ehe im Dezember drei komplette Ausrüstungs-Sets für das Exo-Rig folgen. Im Januar erwartet euch dann der besagte komplett neue Ort: ein mysteriöser Flugzeugträger. Eine Übersicht verschafft euch der obige Zeitplan im Bild.

The Surge 2 ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.