The Surge 2 ist im September 2019 durchaus ansehnlich gestartet, jetzt sollen die Spieler durch frische Inhalte bei der Stange gehalten werden. Ab sofort gibt es daher einen neuen DLC, welcher den Titel um etliche neue Wummen bereichert.

Deck13 und Focus Home Interactive haben dem Hardcore-Action-RPG The Surge 2 heute in Form eines Zusatzinhalts frische Inhalte spendiert. Das sogenannte "The Public Enemy Weapon Pack" ist Teil des Season Pass und bringt satte 13 neue Waffen in 8 verschiedenen Typklassen mit sich. Dadurch soll das Kampfsystem im Spiel künftig noch abwechslungsreicher werden.

Der Season Pass zu The Surge 2 ist für PC, PS4 und Xbox One zu haben und kostet 19,99 Euro. Den neuen DLC könnt ihr euch auch einzeln kaufen, wenn euch nur die Waffen, nicht aber die weiteren geplanten Inhalte interessieren. In diesem Fall müsst ihr für das Paket 4,99 Euro berappen. Um im Spiel an die neuen Waffen zu kommen, müsst ihr Jericho City aufsuchen und die sogenannten "Citizens" finden, welche die Wummen bei sich tragen.

Weiter geht es bereits im Dezember mit dem nächsten DLC-Inhalt, welcher dann einige neue Ausrüstungsgegenstände mit sich bringen soll. Im Januar 2020 folgt dann der DLC "The Kraken" mit einem handlungsbasierten neuen Abenteuer an einem komplett neuen Spielort. Hierbei erwarten euch auch neue Gegnertypen und Bossgegner.