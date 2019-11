The Stretchers

Nintendo hat überraschend The Stretchers angekündigt, ein verrücktes Puzzle-Spiel, in dem ihr als Sanitäter ohne Rücksicht auf Verluste Patienten einsammelt.

Nintendo hat heute überraschend das Ambulanz-Puzzle-Spiel The Stretchers angekündigt, und sogleich veröffentlicht. Das kooperativ spielbare Spiel von den Tarsier Studios entwickelten und von Nintendo veröffentlichten Puzzle-Spiel lässt euch in die Rolle zweier Rettungssanitäter schlüpfen. Sie stürzen sich allein oder zu zweit in alberne Einsätze. Dabei gilt es, sich zahlreicher PatientInnen anzunehmen, der sogenannten Dusler.

Ihr rast mit eurem Krankenwagen ohne Rücksicht auf Verluste von Einsatzort zu Einsatzort. Bereits auf dem Weg zu Euren Patienten müsst ihr Mauern durchbrechen, durch die Luft schweben und andere Hindernisse überwinden. Am Ziel angekommen geht es ebenso chaotisch weiter. Durch Zusammenarbeit wollen die zu rettenden Dusler zurück zum Krankenwagen bugsiert werden. Ihr könnt zum Beispiel Möbel verschieben, um euch gegen Laser abzuschirmen, mit Abrissbirnen Wände einreißen und vieles mehr. Habt ihr den Krankenwagen erst einmal erreicht, steht euch noch die nicht minder gefährliche Rückfahrt bevor.

Im Multiplayer-Modus schnappen sich zwei Spieler je einen Joy-Con. Gemeinsam macht ihr euch daran, Fallen zu entgehen, Bonus-Schätze zu finden und Rätsel zu lösen.