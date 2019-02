The Sinking City

In wenigen Wochen soll eigentlich das Horror-Action-Adventure The Sinking City erscheinen, doch daraus scheint nun nichts zu werden. Vielmehr könnte in Kürze eine Verschiebung offiziell kommuniziert werden.

Wer sich schon auf neue Abenteuer inspiriert von H.P. Lovecraft gefreut und sich den 21. März 2019 schon dick und fett im Kalender angestrichen hat, um sich The Sinking City zuzulegen, der muss nun womöglich stark sein. Es verdichten sich nämlich die Anzeichen, dass die Veröffentlichung des Spiels kurzfristig doch noch länger auf sich warten lassen könnte.

Wenige Wochen vor dem Release scheinen Frogwares und BigBen Interactive nun vor der Ankündigung der Verzögerung zu stehen. Darauf lassen nun mehrere aktualisierte Produkteinträge zum Titel im Netz schließen.

Die PC-Plattform Steam nennt neuerdings nicht mehr den konkreten Termin im März, der bereits bestätigt war, sondern hat diesen durch ein pauschales 2019 ersetzt. Detaillierter sieht es bei Amazon aus, wo das März-Datum nun auch ersetzt wurde. Während die US-Niederlassung Amazon.com mit dem 31. Mai 2019 einen Platzhalter angibt, wird Amazon.de mit dem 24. Mai 2019 womöglich konkreter.

Sollte es schlussendlich wirklich so kommen, dann dürfte die offizielle Verschiebung des Spiels vom 21. März auf den 24. Mai 2019 - und damit um rund zwei Monate - bevorstehen. Frogwares oder BigBen haben sich diesbezüglich aber noch nicht geäußert. Wir halten euch auf dem Laufenden.