Das Lovecraftian-Abenteuer The Sinking City hat einen neuen Trailer spendiert bekommen. Darin wird insbesondere auf das Investigationssystem des Spiels eingegangen.

Die Entwickler von The Sinking City haben einen neuen Trailer zu ihrem an die Geschichten von H.P. Lovecraft angelehnten, investigativen Horrorspiel veröffentlicht. Im Fokus steht das Untersuchungssystem. Euch wird offenbar nie eindeutig verraten, wie ihr eine Aufgabe zu erledigen ahbt. Freiheit bei den Ermittlungen soll also ein wichtiges Element sein. Und natürlich kommt dabei auch die übernatürliche Komponente nicht zu kurz. Wie genau die Ermittlungen bei all den Psychospielchen überhaupt vonstatten gehen, das seht ihr euch im Trailer am besten selbst an: