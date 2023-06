Wer die klassischen GTA-Teile kennt und zu schätzen gelernt hat, der darf sich das neu angekündigte The Precinct einmal vormerken. Dieses weist nämlich viele Ähnlichkeiten mit den ersten Teilen der erfolgreichen Rockstar-Franchise auf, bringt aber einen neuen Ansatz ebenfalls mit.

The Precinct ist ein äußerst interessanter, neu angekündigter Titel für Fans der klassischen GTA-Spiele, denn dieser weist viele Ähnlichkeiten auf, bringt aber einen komplett neuen Twist ebenso mit. Im Gegensatz zu den GTA-Spielen übernehmt ihr hier nämlich nicht die Rolle eines Kriminellen, sondern vielmehr die eines Polizeioffiziers.

Der Titel befindet sich gegenwärtig für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S in Arbeit und verfrachtet euch in die Rolle von Nick Ordell Jr. - seines Zeichens Rookie-Cop in einer Stadt namens Averno. Dort werdet ihr mit allerhand zufallsgenerierten Verbrechen konfrontiert, zu denen ihr euch begeben müsst, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und dingfest zu machen.

Ein interessantes Feature, das auf der Steam-Produkseite herausgearbeitet wird, ist auch die Möglichkeit, dass ihr Hilfe beim Averno Police Department anfordern könnt. Wenn ihr also in Einzelfällen nicht mit den Kriminellen fertig werdet, könnt ihr euch so helfen lassen und beispielsweise auch Straßensperren errichten lassen.

Ansonsten zeigt der Gameplay-Trailer sowohl Erkundungstouren zu Fuß als auch Action in Fahrzeugen. Die Kameraführung erinnert eben an die der Retro-GTA-Teile, also noch aus der Vogelperspektive gezockt wurde. Grafisch kommt The Precinct aber natürlich deutlich moderner daher.