Verbesserungen für Xbox One X, aber nicht für PS4 Pro

The Outer Worlds

In wenigen Tagen steht das neue Sci-Fi-Rollenspiel The Outer Worlds in den Startlöchern. Das Spiel wird auch für die leistungsstärkere Xbox One X optimiert, nicht aber für die PS4 Pro.

Wer eine leistungsstärkere Ausgabe der aktuellen Konsolen sein Eigen nennt und sich The Outer Worlds zulegen möchte, der darf sich nur in einem Fall über Verbesserungen freuen. Wie nun bekannt wurde, wird das Sci-Fi-Rollenspiel nur auf der Xbox One X über Optimierungen verfügen, nicht jedoch auf Sonys PlayStation Pro.

Ein Sprecher von Entwickler Obsidian Entertainment bestätigte nun gegenüber Windows Central die Optimierung des Spiels in einem Fall: "4K auf der Xbox One X, keine Verbesserungen für die PS4 Pro", so die kurze und prägnante Aussage zum Thema.

Auf den ersten Blick erscheint dieser Umstand wirr, schließlich hat auch die PS4 Pro deutlich mehr Power zu bieten als eine reguläre PS4 und schreit daher förmlich nach einer Optimierung. Allerdings hat das Ganze wohl einen bestimmten Hintergrund: Obsidian Entertainment wurde zwischenzeitlich von Microsoft erworben und gehört zu den Xbox Game Studios. Auch wenn das Spiel weiterhin auch für PS4 erscheint, so sorgt Microsoft nun wohl auf diesem Wege zumindest für ein Alleinstellungsmerkmal.

Obsidian Entertainment gilt zudem als relativ kleines Studio und könnte auf diese Art und Weise womöglich auch Ressourcen sparen. The Outer Worlds erscheint am 25. Oktober 2019 für PC, PS4 und Xbox One.