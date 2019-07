The Outer Worlds

Das kommende Sci-Fi-Rollenspiel von Obsidian Entertainment erscheint für eine weitere Plattform. In The Outer Worlds könnt ihr eine Weltraumkolonie erforschen und drastische Entscheidungen treffen.

Das Team von Obsidian Entertainment hat das kommende The Outer Worlds für eine weitere Plattform angekündigt. Das Sci-Fi-Rollenspiel wird ebenfalls für die Nintendo Switch veröffentlicht. Einen genauen Termin gibt es für die Hybrid-Konsole allerdings noch nicht. In dem Einzelspieler-Rollenspiel erforscht ihr eine Weltraumkolonie und stellt schnell fest, dass dort nicht alles mit rechten Dingen zugeht.

Eure Handlungen beeinflussen den Verlauf der Geschichte und eurer Spielfigur. Erstmals wurde der Titel 2018 bei den Game Awards präsentiert und zuletzt gab es auf der PAX East eine Demo zu sehen. Es ist beispielsweise möglich, alle NPC-Charaktere im Spiel tötet. Nur aus Spaß natürlich!

The Outer Worlds erscheint am 25. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die Version für die Nintendo Switch soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Wir halten euch auf dem Laufenden.