Erst im Oktober hat Obsidian Entertainment mit The Outer Worlds ein gelungenes neues Sci-Fi-Rollenspiel auf den wichtigsten Plattformen abgeliefert - also auch noch der PS4, trotz Zugehörig zu den Xbox Game Studios. Jetzt ist ein erster Nachschub im Anflug!

Wer schon nach frischen Spielerfahrungen im durchaus gelungenen Rollenspiel The Outer Worlds von Obsidian Entertainment lechzt, der darf sich freuen. Wie das Studio jetzt bestätigte, befindet sich bereits ein erster DLC in Arbeit.

In einem Forenbeitrag kündigten die Entwickler nun an, dass ein Story-DLC zum Spiel bereits in der Entwicklung sei, ließ handfeste weitere Details aber zunächst noch offen. Wie umfangreich der Zusatzinhalt ausfallen wird, ist also noch nicht bekannt. Fans des Spiels dürfen sich aber nun zumindest schonmal darüber freuen, dass überhaupt ein neues Story-Kapitel in Arbeit ist.

"Es ist wirklich unglaublich zu sehen, wie gut The Outer Worlds angenommen wurde. Und es bedeutet uns wahnsinnig viel, einfach nur für die The Game Awards nominiert worden zu sein", so die Macher. "Die Reise ist aber noch nicht vorbei und wir freuen uns ankündigen zu können, dass wir die Story durch DLC im kommenden Jahr erweitern werden. Details dazu werden zu einem späteren Termin bekannt gegeben."

The Outer Worlds war Ende Oktober für PC, PS4 und Xbox One erschienen und heimste durchaus gute Kritiken ein. Auch die Erwartungen von Publisher Private Division von Take-Two wurden übertroffen. Im Jahr 2020 soll es auch eine Switch-Version geben - neben dem nun bestätigten DLC.