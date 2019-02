The Outer Worlds

Obsidian Entertainment gehört mittlerweile zu Microsoft, kündigte in zeitlich ähnlichem Kontext aber noch einmal ein Multiplattformspiel an. Das Action-Rollenspiel The Outer Worlds ist dabei durchaus vielversprechend - und könnte nun auch einen Release-Termin erhalten haben.

Erst im Rahmen der The Game Awards 2018 Anfang Dezember des letzten Jahres war The Outer Worlds aus dem Hause Obsidian Entertainment offiziell angekündigt worden. Das vielversprechende Action-Rollenspiel könnte jetzt einen Release-Termin erhalten haben und würde demnach durchaus früher ins Haus stehen, als vielleicht vermutet.

Grund zur Annahme liefert jetzt ein entsprechendes Update der Steam-Datenbank. Wenn die via SteamDB veröffentlichten Infos stimmen, dann könnte The Outer Worlds bereits ab dem 06. August 2019 erhältlich sein; das geht aus einem Update des Spieleintrags vom 22. Februar 2019 hervor, das kurze Zeit später jedoch zunächst wieder rückgängig gemacht worden ist. Es lässt sich daher nur spekulieren, ob es sich um eine Fehlinformation gehandelt hat oder ob das Detail schlicht vor der offiziellen Ankündigung frühzeitig ins Netz gelangt war.

Obsidian Entertainment selbst hatte bislang nur betont, The Outer Worlds im Jahr 2019 auf den Markt bringen zu wollen. In Anbetracht der erst im Dezember erfolgten Ankündigung war aber zumeist eher vom Jahresende 2019 bzw. dem verkaufsträchtigen Herbst-Geschäft ausgegangen worden. Die offizielle Bestätigung eines Termins steht nun zunächst weiter aus, es besteht aber insoweit wirklich Hoffnung, dass es schon im August soweit sein könnte.

The Outer Worlds soll 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.