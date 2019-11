The Outer Worlds

Mit The Outer Worlds hat Obsidian Entertainment ein weitestgehend gelungenes Sci-Fi-Rollenspiel abgeliefert, das aber ein vielfach kritisiertes Problem hatte. Dieses wurde nun mit einem neuen Update behoben.

Während viele Spieler das aktuelle The Outer Worlds von Obsidian Entertainment genießen, kritisieren diese doch oftmals eine Sache: Die Schrift ist in vielen Spielsituationen schlicht viel zu klein geraten und kann nur schwer gelesen werden. Deshalb bessern die Entwickler nun in einem Update nach und beheben dieses zuletzt größte Problem des Titels.

In der neuen Version 1.1.1.0 wird demnach ein Regler hinzugefügt, über den ihr die Schriftgröße im Spiel manuell einstellen könnt. Betroffen sind dabei die Texte in Konversationen, Untertitel in Cinematic-Sequenzen und mehr. Damit dürfte der häufigste Kritikpunkt von Spielern seit dem Release der Vollversion endlich ad acta gelegt werden können.

Neben dieser grundlegenden Verbesserung bringt das Update auch weitere Fehlerbehebungen mit sich; unter anderem wurden diverse Absturzursachen behoben, beispielsweise in Tartarus, wo ihr die Mission "Radio Free Monarch" unter Umständen nicht abschließen konntet. Auch fehlerhafte Soundeffekte sollten auf der PS4 nun der Vergangenheit angehören.

The Outer Worlds ist seit 25. Oktober für PS4, Xbox One und PC erhältlich. Die vollständigen Patch-Notes des neuen Updates könnt ihr euch anbei durchlesen.