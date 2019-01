Mit The Order: 1886 haben die Mannen von Ready at Dawn im Jahr 2015 einen durchaus gelungenen PS4-Exklusivtitel abgeliefert. Jetzt ist das Studio schwer mit einem neuen Top-Titel beschäftigt.

Was kommt als Nächstes von den Machern des PS4-Exklusivspiels The Order: 1886, das bereits 2015 veröffentlicht wurde? Diese Frage war nun längere Zeit offen, jetzt kommt aber etwas frischer Wind in das Thema. Zwar erfolgte noch keine konkrete Neuankündigung, mehrere Stellenausschreibung geben aber immerhin einige Infohappen preis.

Via Twitter hat Ready at Dawn nämlich ein Bild veröffentlicht, das alle aktuell beim Entwicklerstudio verfügbaren Stellen aufführt. Insgesamt werden satte 23 (!) verschiedene Tätigkeitsbereiche erwähnt, so dass ihr schon ein erstes Gefühl dafür bekommt, dass das Studio in Sachen Mitarbeitern spürbar aufstockt.

Was soll dabei rauskommen? Ready at Dawn werkelt laut eigenen Angaben an einem neuen Third-Person-Actionspiel der Güteklasse AAA für Konsole. Wer nun auf ein Sequel zu The Order: 1886 gehofft hatte, sieht sich jedoch getäuscht: Es handelt sich laut dem Tweet um eine "brandneue IP", also einen komplett neuen Titel. Da zudem beispielsweise der PC nicht erwähnt wird, ist ein abermaliger PlayStation-Exklusivtitel durchaus im Bereich des Möglichen. Auf weitere Details müssen wir aber bis auf Weiteres noch warten.

Neben dem neuen Projekt führt Ready at Dawn auch seine Partnerschaft mit Oculus Rift in Bezug auf Lone Echo weiter fort.