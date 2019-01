So könnte die leistungsstarke Konsole aussehen

The Mad Box

Die Slightly Mad Studios, Macher von Project CARS 2, überraschten unlängst mit der Aussage, an einer eigenen Konsole zu arbeiten, welche die leistungsstärkste ihrer Art werden soll. Jetzt gibt es erste Konzeptbilder diesbezüglich.

Nach der überraschenden Ankündigung der Mad Box haben die Slightly Mad Studios in Person von CEO Ian Bell via Twitter nun erste Konzeptbilder veröffentlicht. Diese zeigen verschiedene Varianten, mit welchen Designs die Macher für die Plattform spielen; ob sich darunter auch das finale Design befindet, bleibt abzuwarten.

Die neue Konsole namens The Mad Box, mit der die eigentlichen Rennspiel-Experten unlängst überraschten, soll die leistungsstärkste Konsole überhaupt werden und in rund zwei Jahren veröffentlicht werden. In Sachen Design sind sowohl klassische als auch ausgefallene und moderne Varianten denkbar. Vie Twitter wurden nun vier solcher Konzepte präsentiert.

Neben einem futuristischen Design gibt es dabei beispielsweise auch einen recht puristisch gehaltenen Würfel sowie ein ganz klassisches Konsolen-Design zu bestaunen. Ian Bell selbst bevorzugt gegenwärtig das vierte vorgestellte Design, das ebenfalls recht futuristisch und auf dem Bild eingangs zu sehen ist. Alle Konzepte könnt ihr zudem in der beigefügten Galerie begutachten.

Außerdem wurden noch einige weitere kleinere Infos zur Konsole publik: Aktuell plant man eine rein digitale Plattform; die Konzepte schließen folglich keinerlei Disc-Laufwerke ein, da diese dann nicht notwendig sind. Für den zugehörigen Controller hat man bereits einen entsprechenden Partner gefunden und dieser ist bereits schwer mit der Ausarbeitung beschäftigt. Sobald man etwas Vorzeigbares hat, wird man auch das präsentieren.

Und: Bei der The Mad Box wird der Cross-Plattform-Gedanke ganz groß geschrieben. Mit quasi nur einem Klick soll es möglich sein, zusammen mit anderen Konsolen zu zocken. Man wolle Xbox, PlayStation und den PC als mögliche Partner-Plattformen beim Spiel unterstützen, so die Macher. Die Technik sei dafür jedenfalls bereit.