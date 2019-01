Erste Konzepte: So könnte der Controller aussehen

The Mad Box

Die Slightly Mad Studios steigen bekanntermaßen in den Hardware-Markt ein und haben mit der Mad Box eine eigene Konsole vorgestellt. Jetzt gibt es auch erste Konzeptbilder des Controllers, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Mit der Mad Box wollen die Rennspiel-Experten von Slightly Mad nicht weniger als die leistungsstärkste Konsole am Markt abliefern - ein durchaus ambitioniertes Vorhaben, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen mit dem Erstlingswerk überhaupt erst in den Hardware-Bereich einsteigt. Nachdem es zuvor schon sehenswerte Konzeptbilder der denkbaren Ausführungen der Konsole selbst gab, wurden jetzt auch einige Bilder des möglichen Controllers veröffentlicht.

CEO Ian Bell persönlich war es wieder, der diese nun via Twitter präsentiert hat. Ob der Controller schlussendlich das futuristische Design, das auch einen Konsolenentwurf kennzeichnet, beibehält, bleibt abzuwarten. Änderungen sind jedenfalls weiterhin jederzeit möglich.

Der aktuelle Entwurf sieht einen verhältnismäßig großen Touchscreen in der Mitte des Controllers vor, der in Abhängigkeit des aktuellen Spiels auch für die Darstellung von Infotexten und -grafiken genutzt werden könnte. Ein Bild zeigt außerdem die genaue Platzierung der Präzisions-Trigger und der rückseitigen Bedienmöglichkeiten. Alle Bilder könnt ihr der Galerie in dieser Meldung entnehmen.

Im Gesprächsverlauf mit weiteren Twitter-Nutzern bestätigte Bell außerdem, dass es schon bald auch ein Mad Wheel geben könnte. Ein solches Peripheriegerät ist sicherlich alles andere als überraschend, wenn man sich vor Augen führt, wo die Slightly Mad Studios herkommen: aus dem Rennspiel-Genre.