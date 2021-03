The Lord of the Rings: Gollum

Vor ziemlich genau zwei Jahren schon kündigte Daedalic ihr Action-Adventure aus dem Herr-der-Ringe-Universum an. Mehr als ein Logo gab es von Gollum damals aber nicht zu sehen. Nun gewährte der Hamburger Entwickler und Publisher erstmals Einblicke ins Spiel.

Gollum spielt zeitlich vor Der Herr der Ringe und Der Hobbit und erzählt die Vorgeschichte des titelgebenden Anti-Helden, die in der Roman-Trilogie nur angedeutet wird: in der Zeit, als Gollum sich in der Knechtschaft von Sauron befand und als Sklave der Monsterspinne Kankra dienen musste. Die uns gezeigte Präsentation setzt in dem Moment ein, als ihm die Flucht aus dem Spinnennest gelingt.

Doch das ist nur der Anfang eines noch langen, beschwerlichen Weges. Denn zwischen ihm und der Freiheit steht noch eine gewaltige Mine voller Orks, tief im Berg unter Saurons Turm Barad-dûr. Schmächtig wie Gollum nunmal ist, liegt der spielerische Fokus des Action-Adventure selbstverständlich weniger auf roher Gewalt, sondern im Schleichen, Verstecken und Klettern.

Gollum erinnert in seinem Ansatz daher stark an die Schleich-Abenteuer der Styx-Reihe. Ihr kundschaftet aus sicherer Entfernung die Patrouillenwege der Orkwachen aus, geht hinter Felsen und Karren in Deckung und nutzt dunkle Ecken als Sichtschutz. Die große spielerische Bedeutung von Licht und Schatten spiegelt sich auch im gekonnten Design wider: Die mächtigen Orkbauten aus pechschwarzem Lavagestein kontrastieren mit dem bedrohlichen roten Glühen der Schmelzöfen und der brodelnden Lava, die durch die Felsspalten schimmert. Wie schon in ihren Adventurespielen gleichen die Entwickler von Daedalic fehlendes AAA-Budget mit einem klar definierten Stil aus.

Dennoch: Mit einer Teamstärke von 80 Entwicklern ist Gollum das bislang mit Abstand größte Projekt des Studios. Und das sieht man auch: Die Mine, die sich vor uns im gezeigten Abschnitt des Spiels ausbreitet, ist kein enger Tunnel aus Schächten und Felswänden, sondern eine beachtlich riesige Höhle, voller Festungsanlagen, Lastenkräne und Schmelzöfen. Die schiere Größe des Levels, so die Entwickler, verspricht auch eine hohe spielerische Freiheit. Denn das Spiel gibt euch keinen direkten Weg vor. Stattdessen seid ihr verhältnismäßig frei in der Wahl eures Schleichgangs.

Besonders cool: Auch bei der Formung von Gollums Persönlichkeit lässt euch das Spiel eine Wahl. In Schlüsselmomenten kämpft ihr ähnlich wie der Charakter in Peter Jacksons Film mit den zwei Seelen in seiner Brust, was sich auch spielerisch auswirkt. Je nachdem ob ihr euch eher ängstlich im Verborgenen haltet oder garstig in die Offensive geht, stärkt das die Gollum- oder Smeagol-Persona in eurer Hauptfigur.

Denn ja, auch heimliche Takedowns sind durchaus möglich, wenngleich Gollum dabei weitaus weniger behände zur Sache geht wie etwa die Protagonisten in einem Assassin‘s-Creed-Abenteuer. Bis das Opfer endlich ins Jenseits gewürgt ist, vergehen schonmal mehrere Sekunden, währenddessen die Gefahr entdeckt zu werden immer größer wird.

Fürs Grobe sind ohnehin eher die Begleiter zuständig, die sich euch im Verlauf des Abenteuers vorübergehend anschließen. So befreit Gollum am Ende des gezeigten Spielabschnitts den gefangenen Menschen Grashneg aus einer Zelle, der ihm daraufhin auf Schritt und Tritt folgt und mit seiner Körpergröße und -kraft behilflich ist, etwa indem er Gollum über Hindernisse hebt oder diese gar gleich aus dem Weg räumt.

Am Ende des Abschnitts verlassen die beiden die Höhle, und Gollum erblickt erstmals seit langer Zeit wieder Tageslicht. Doch vor ihm liegt nun noch eine riesige Stadt voller Orks und anderer Schrecken. In die Freiheit ist es noch ein weiter Weg …