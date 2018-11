Warner Bros. Interactive Entertainment hat schon viele LEGO-Videospiele veröffentlicht - und heute wurde nun der nächste Teil angekündigt. Dieser erscheint - ebenfalls mal wieder - passend zum nächsten Kinofilm.

Im kommenden Jahr 2019 kommt der Streifen "The LEGO Movie 2" in die Kinos und passend dazu haben Warner Bros. Interactive Entertainment und TT Games zusammen mit der LEGO Group wieder eine passende Spielumsetzung in Arbeit. Diese wurde heute ganz offiziell angekündigt und erscheint als The LEGO Movie 2 Videogame ebenfalls im kommenden Jahr für Switch, PS4, Xbox One und PC.

Neben dem eigentlichen Spiel werden die Unternehmen auch passende neue Toy-Sets für The LEGO Movie 2 veröffentlichen. Ansonsten basiert der Titel natürlich auf den Ereignissen des Kinofilms. In diesem haben außerirdische Invasoren eine Steinstadt zerstört. Emmet, Lucy und weitere Heldencharaktere lassen ihre Welt zurück, um ihre Freunde aus den Klausen der merkwürdigen Einwohner des Systar Systems zu befreien.

Die Macher versprechen die Rückkehr von beliebten Charakteren ebenso wie neue Protagonisten, mysteriöse Schauplätze und actionreiche Sequenzen. Im großen Spieluniversum gilt es viele Umgebungen, Fahrzeuge und Kreaturen zu entdecken. Außerdem soll die Kreativität der Spieler respektive Kinder herausgefordert werden, in dem diese viele Puzzles lösen müssen.

Einen konkreten Release-Termin für The LEGO Movie 2 Videogame gibt es aktuell noch nicht; wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.