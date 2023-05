The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Kaum ist das heiß ersehnte The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ab heute erhältlich, begeben sich Speedrunner schon wieder auf Rekordjagd. Die 2-Stunden-Marke wurde dabei schon zügig unterboten.

Das ging schnell: Die 2-Stunden-Marke wurde vom bekannten Zelda-Speedrunner Carl "gymnast86" Wernicke im nagelneuen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom schon wieder unterboten. Er hat es bereits jetzt geschafft, einen Durchgang in sage und schreibe 1:34:33 abzuschließen. Den Speedrun könnt ihr euch weiter unten im YouTube-Video ansehen, naturgemäß bringt das aber natürlich Spoiler mit sich.

Es ist zu erwarten, dass dieser erste frühe und beeindruckende Rekord so kurz nach der Veröffentlichung schon zeitnah fallen wird. Wernicke hat für den Augenblick ein kurzes Video veröffentlicht, in dem er auf die verwendete Route und einige Tricks eingeht, die er sich zu Nutze gemacht hat.

Der Speedrunner geht auch darauf ein, dass einige im Vorgänger Breath of the Wild noch vorhandene Exploits nicht mehr zur Speedruns ausgenutzt werden können, darunter Wind-Bombing und BLSS. Die Glitches aus dem Vorgänger wurden insoweit im Sequel ausgemerzt, nicht auszuschließen ist allerdings, dass die Community in den kommenden Wochen nicht auf andere, neue Glitches stoßen wird.

Im Speedrun wird die neue Fuse-Kraft aus dem Arsenal von Link eingesetzt; Waffen werden kombiniert, um mächtigere Waffen zu erschaffen. Die Nutzung der amiibo-Funktionalität wird hier noch nicht genutzt, dürfte für künftige Weltrekordversuche aber notwendig sein.

Die Leaderboards auf Speedrun.com werden indes erst ab dem 26. Mai 2023 öffnen; bis dahin hat die Community Zeit, Routen zu optimieren, bevor diese dort eingereicht werden. Nur nochmal zur Einordnung: Den Rekord in Breath of the Wild hat Player5 mit 23:42 erst vergangene Woche aufgestellt.