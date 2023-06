The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Durch einen nützlichen Glitch konnten Spieler von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auf vergleichsweise einfache Art und Weise Items duplizieren. Mit dem letzten Patch eliminierte Nintendo diesen nützlichen Fehler allerdings. Nun haben die Fans einen neuen Weg gefunden und der fällt sich leicht aus wie keiner davor.

Fehler in Videospielen sorgen nicht immer für Probleme. So beispielsweise ein kurz nach dem Release entdeckter Glitch in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Dieser erlaubte es den Fans, Items zu duplizieren. Doch selbst so nützliche Fehler scheinen Nintendo ein Dorn im Auge zu sein, denn der letzte Patch entfernte die inoffizielle Funktion aus Links Abenteuer.

>> Die 10 größten Nervigkeiten in Zelda: Auch die legendäre Reihe hat ihre Schwächen <<

Das gefiel einigen Spieler so überhaupt nicht. Denn warum sollte man sich das Leben in Hyrule nicht einfacher machen, indem man seltene und wertvolle Items dupliziert? Doch zum Glück gibt es immer findige Fans, die neue Wege zum Betrug finden.

Denn es wurde bereits eine frische Methode gefunden, die sogar noch leichter funktioniert als der Glitch davor. Allerdings lauft ihr in Gefahr, gespoilert zu werden, darum gilt aber hier eine Spoiler-Warnung für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Ihr müsst für den Glitch an den Ort "Tobio's Hollow Chasm" reisen und dort nach unten in eine Höhle gehen. Ihr findet sie dort, wo früher der Aufzug war. Folgt ihr, bis ihr die Koordinaten 1021, -2261, -0156 erreicht. Blickt euch nun so lange um, bis ihr drei Stalaktiten vor euch habt. Nehmt anschließend einen Multi-Shot-Bogen in die Hand und fusioniert das gewünschte Material zum Duplizieren mit euren Pfeilen. Feuert gegen die unteren Teile der Stalaktiten, woraufhin die Pfeile verschwinden und die Materialien abfallen. Jetzt heißt es, schnell hinrennen und eure Beute einsammeln.

Nachfolgend haben wir euch noch ein Video eingebunden, dass die neuen Möglichkeit der Duplizierung aufzeigt: