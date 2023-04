The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo kennt bekanntlich keinen Spaß, wenn es um die eigenen Marken geht. Gamestop sieht das ähnlich und so wurde ein Leaker gefeuert, der the limitierte OLED-Switch zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom im Vornherein veröffentlicht hatte.

Mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hat Nintendo gerade eines der heißesten Eisen des Spielejahres 2023 im Feuer. Erst kürzlich wurden wir mit neuem Gameplay gesegnet, bei dem der Producer Eiji Aonuma beispielsweise die neuen Fusionsmechaniken vorstellte und einen ersten Blick auf die fliegenden Inseln und deren Monster gewährte.

Im Zuge der speziellen Zelda-Präsentation stellte Nintendo außerdem eine besondere Edition der OLED-Version der Nintendo Switch vor. Diese kommt im speziellen Hyrule-Design daher und wird am 28. April 2023 erscheinen, pünktlichst wenige Tage vor dem Release von Tears of the Kingdom.

Etwas ungünstig war nur, dass die Konsole bereits im Vorfeld geleaket wurde. Auf Reddit tauchte ein Foto eines Gamestop-Bildschirms auf, auf dem das Design klar ersichtlich war. Die Fans waren natürlich außer sich vor Hype, eigentlich sollte Nintendo also dankbar sein.

Wie wir alle wissen, hat der japanische Konzern Leaks aber so gar nicht gerne und auch Gamestop schließt sich dieser Meinung an. Am 11. April 2023 musste der Mitarbeiter, der das Foto verbreitet hatte, seinen Hut nehmen - Gamestop schmiss ihn hochkant raus.

Gegenüber Kotaku gab der Gelackmeierte nun an, Nintendo habe ihm sogar dabei geholfen, die Nachricht zu verbreiten. Er selbst sah den Leak gar nicht als so schlimm an, außerdem wollte er sich das Leben erleichtern und so besser auf die Vorbestellungen vorbereiten. Nintendo soll zudem Druck auf Gamestop ausgeübt haben, damit er suspendiert wird.

Doof gelaufen also für den jungen Mann. Andererseits ist es mittlerweile kein Geheimnis, dass Nintendo bei den eigenen Marken äußerst empfindlich reagiert und auch nicht selten zu rechtlichen Schritten greift.