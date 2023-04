The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Für Zelda-Fans hat das Warten bald ein Ende, denn in ziemlich genau einem Monat wird The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für die Switch erscheinen. Vorab veröffentlichte Nintendo nun den dritten und finalen Trailer zum Spiel - und zeigt dabei auch endlich Ganondorf.

Nintendo hat Wort gehalten und am späten Nachmittag des heutigen Donnerstag den dritten und finalen Trailer zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom veröffentlicht. Das fast vier Minuten lange Video gewährt dabei zahlreiche neue und tiefere Einblicke in den vermeintlichen Blockbuster für die Switch.

Unter anderem zeigt der neue Trailer auch endlich erstmals Ganondorf. Das ist umso wichtiger, als dass dessen Auftritt für Tears of the Kingdom bis dato noch gar nicht bestätigt war, was sich hiermit nun geändert hat.

Der Antiheld hatte seinen ersten Auftritt bereits im originalen The Legend of Zelda im Jahr 1986 auf dem NES. Als Bösewicht versuchte er schon damals, Hyrule zu erobern. In der Folgezeit erschien der Charakter in den meisten Ablegern des populären Franchise und füllte die Rolle als wichtigste Antagonist weiter aus.

Neben Ganondorf ist im Trailer auch neues Gameplay zu sehen. Dieses umfasst auch einige weitere neue Gegner, auf die Link im neuen Titel treffen wird. Im Übrigen sind im Video auch diverse Orte zu sehen, die schon in Breath of the Wild vertreten waren, darunter beispielsweise Hateno Village und Hyrule Castle.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 für die Nintendo Switch; der Titel gilt als wichtigstes Spiel für Nintendo in diesem Jahr.