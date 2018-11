The Legend of Zelda

The Legend of Zelda: Skyward Sword wird eine Switch-Umsetzung erhalten. Während eines Konzerts in Japan hat Eiji Aonuma einen Hinweis gegeben.

Update: Nintendo dementiert dieses Switch-Gerücht (28.11.2018 - 16:05 Uhr)

Schlechte Nachrichten für alle Zelda-Fans. Gegenüber Eurogamer hat Nintendo nun die Spekulationen um eine Switch-Umsetzung von The Legend of Zelda: Skyward Sword dementiert. Diese waren aufgrund der Aussage von Eiji Aonuma im Rahmen des Konzerts aufgekommen.

"Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben wir keinerlei Pläne, The Legend of Zelda: Skyward Sword für die Nintendo Switch zu veröffentlichen", heißt es seitens eines Nintendo-Sprechers kurz und knapp. Das Warten geht also vorerst weiter!

---

Originalmeldung: Erster Hinweis auf ein neues Switch-Spiel? (26.11.2018 - 05:34)

Während eines Konzerts der Musik aus The Legend of Zelda in Japan hat Eiji Aonuma eine Umsetzung von The Legend of Zelda: Skyward Sword für die Nintendo Switch angekündigt. Der Produzent der Serie war selbst Gast und betrat die Bühne, wo er den 2011 veröffentlichten Titel für die Nintendo Wii erwähnte.

"Wir wissen was ihr denkt, Skyward Sword für die Switch, richtig?", so Aonuma. Seit mittlerweile sieben Jahren ist der Titel ausschließlich für die Nintendo Wii erhältlich. Eine Umsetzung für andere Plattformen war schwierig, da die Steuerung Gebrauch vom MotionPlus-Controller machte. Mit dem Joy-Con-Controller der Nintendo Switch sollte dieses Problem jetzt aber behoben sein und so dürfte eine offizielle Ankündigung seitens Nintendo nicht lange auf sich warten lassen.

Während des Konzerts in Osaka, Japan gab es hauptsächlich Stücke aus The Legend of Zelda: Breath of The Wild zu hören, aber auch einige ikonische Lieder des Franchise wurden gespielt.