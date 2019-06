The Legend of Zelda: Link's Awakening

Im Februar hatte Nintendo im Rahmen einer Direct ein Remake des klassischen 2D-Zelda The Legend of Zelda: Link's Awakening für die Switch angekündigt. Die Neuauflage hat seit heute einen Release-Termin!

Ursprünglich im Jahr 1993 für den Game Boy veröffentlicht, steht schon seit Februar dieses Jahres fest, dass The Legend of Zelda: Link's Awakening ein Comeback auf der Switch feiern wird. Mit knuffiger aber zeitgemäßer Optik wird der Klassiker mit 3D-Dungeons in isometrischer Ansicht neu aufgelegt. Seit der E3 2019 Direct heute Abend steht auch fest, wann ihr das Spiel auf der Hybrid-Konsole genießen könnt.

Folgerichtig heißt es nun: Kalender zücken und den 20. September 2019 rot anstreichen. Dann könnt ihr nicht nur den einstigen Game-Boy-Klassiker 26 Jahre später noch einmal nacherleben, sondern dürft euch auch über ein neues Dungeon-Maker-Tool freuen.

Im Spielverlauf sammelt ihr Layouts verschiedener Kammern, die ihr in dem Tool dann zu eigenen Dungeon-Entwürfen zusammenfügen könnt. Eure eigens kreierten Dungeons könnt ihr anschließend für zusätzliche Belohnungen meisten. Im Trailer schließt Link einen solchen Dungeon eines Spielers ab und erhält dafür eine neue Fairy Bottle.

Nach der Direct-Konferenz gab es zum Spiel zudem noch eine weitere Info: Ihr könnt mit der Dreamer Edition auch eine Sammler-Edition des Titels kaufen. Neben dem Spiel gibt es hier auch ein sehenswertes Artbook rund um den Zelda-Klassiker.