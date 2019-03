The Legend of Zelda

Auf einer Direct-Konferenz hat Nintendo unlängst bestätigt, dass es noch in diesem Jahr ein Remake von The Legend of Zelda: Link's Awakening für die Switch geben wird. Dabei könnte es womöglich aber nicht bleiben, denn noch ein zweiter Zelda-Titel soll 2019 auf die Hybrid-Konsole kommen.

Vor einige Wochen überraschte Nintendo mit der Ankündigung eines vollständigen Remakes des 2D-Klassikers The Legend of Zelda: Link's Awakening, das ursprünglich für den Game Boy erschien. Die Neuauflage soll noch 2019 für die Switch erscheinen, könnte am Ende aber nichtmal das einzige Zelda-Spiel für die Plattform in diesem Jahr sein.

Das ist zumindest laut dem bekannten GameFAQs- und Reddit-Nutzer "Vergeben" so, der in der Vergangenheit schon häufiger mit seinen Leaks ins Schwarze getroffen hat, aber auch nicht immer. Schenkt man seinem neuesten Leak Glauben, dann plant Nintendo noch ein weiteres Zelda-Spiel im 2D-Look für die Switch im laufenden Jahr 2019.

Bei diesem weiteren Titel soll es sich um ein rein digitales Spiel handeln, das exklusiv via eShop erhältlich sein wird. Die Größe des zweiten Spiels soll geringer ausfallen als die des Remakes von Link's Awakening und laut dem Leaker soll der Release sogar noch vor diesem Remake erfolgen. Eine Ankündigung soll in den nächsten Monaten folgen.

Worum es sich bei diesem 2D-Zelda konkret handeln soll - sprich: eine neue Spielerfahrung oder ein weiteres Remake - ist nicht bekannt. Ein frisches Abenteuer ist genauso denkbar, wie ein Remake von Four Swords, The Minish Cap oder des bislang 3DS-exklusiven A Link Between Worlds. Bis auf Weiteres lässt sich nur spekulieren, zumal der Nutzer auch keinerlei Quellen für den Leak anführt. Bis zu einer offiziellen Ankündigung solltet ihr die Meldung also zunächst mit Vorsicht genießen.

Ist dem Nutzer zu vertrauen? Wie gesagt: Nicht alle Leaks und Vorhersagen des Leakers traten tatsächlich auch ein. Zuletzt verkündete er aber zutreffend beispielsweise, dass Ridley und Simon Belmont in Super Smash Bros. Ultimate spielbar sein werden, noch bevor Nintendo diese Charaktere offiziell für das Spiel bestätigt hatte.