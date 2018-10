Sexy Prinzessin: Bowsette jetzt per Mod in Hyrule unterwegs

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Es musste so kommen: Der sexy Peach-Verschnitte Bowsette ist jetzt per Mod auch in Breath of the Wild spielbar. Das wird Nintendo gar nicht gefallen.

Vergesst Zelda, eine neue Prinzessin herrscht jetzt über Hyrule. Bowsettes unaufhaltsame Übernahme des Internets geht in die nächste Runde. Das Fan-Phänomen, das durch Toadettes Verwandlung in Peachette in New Super Mario Bros. U Deluxe für die Switch ausgelöst wurde hat nun auch Programmierer inspiriert, den in eine Peachform verwandelten Bowser in The Legend of Zelda: Breath of the Wild einzubauen - und zwar als Ersatz für Link.

Die Mod von Lynard Killer erlaubt es euch, als Bowsette das offene Hyrule zu erkunden. Der Skin sieht erstaunlich gut gemacht aus. Der Modder hat sogar an eine eigene Physik für das schwarze Kleid gedacht, der für Bowsettes eigenen Marilyn-Monroe-Moment sorgt.

Und natürlich wäre Bowsette nicht vollständig ohne ihre frivolen Akzente. Wird Das Schildkrötenmädel von Feuerattacken getroffen, verbrennt ihr Kleid und sie läuft in anrüchiger schwarzer Unterwäsche weiter.

Die Mod für Breath of the Wild kann noch nicht heruntergeladen werden, wenn ihr euch also dafür interessiert, Hyrule als Bowsette zu durchstreifen, solltet ihr die Webseite von Lynard Killer im Auge behalten.