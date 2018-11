The Legend of Zelda

The Legend of Zelda gilt als eine der wichtigsten Marken von Nintendo und auch der letzte Teil entpuppte sich auf der Switch als Kassenschlager. Eine Fortsetzung befindet sich nun offenbar bereits in Arbeit.

Mit der Switch erschien im März 2017 auch The Legend of Zelda: Breath of the Wild, das reihenweise mit Awards überschüttet, von der Presse abgefeiert und von der Community hervorragend angenommen wurde. Noch heute gilt das Rollenspiel als eines der besten und meistverkauften Switch-Spiele überhaupt. Logisch, dass Nintendo die Reihe weiter fortsetzen wird.

Und entsprechende Pläne sind offenbar schon gediehen. Es verdichten sich die Anzeichen, dass die Japaner längst am nächsten Teil des Franchise arbeiten. Darauf lassen nun auch zwei neue Stellenausschreibungen schließen, die auf der offiziellen japanischen Webseite des Unternehmens veröffentlicht wurden Beide Jobs stehen dabei konkret mit dem Zelda-Team in Kyoto in Verbindung.

So wird zunächst ein 3DCG Designer gesucht, der sich mit der Erstellung topografischer Inhalte zur Nutzung in Dungeons beschäftigen soll. Außerdem zählen Level- und Konzept-Designs für Dungeons zu den Aufgaben des kommenden Mitarbeiters. Bei der zweiten Stelle handelt es sich um der eines Level Designers, der für generelle Spielinhalte wie Gegner, Welt-Design und Dungeon-Design-Planung verantwortlich zeichnet.

Die Stellenausschreibungen offenbar leider noch keine weiteren Details zum neuen Zelda-Spiel. Dass es sich um ein solches handelt, davon darf jedoch ausgegangen werden. Es ist unwahrscheinlich, dass Nintendo noch einen DLC zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild veröffentlichen wird. Wir halten euch auf dem Laufenden.