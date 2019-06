The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Im Trailer zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 ist Zelda sehr prominent. Deswegen stellen sich viele die Frage, ob die Prinzessin von Hyrule spielbar sein wird, möglicherweise sogar im Koop. Eiji Aonuma, der Produzent der Serie hat sich hierzu geäußert.

Nachdem Nintendo am Ende seiner E3-Direct die Arbeiten an einer Fortsetzung zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild durch einen Trailer bestätigt hat, beschäftigen Fans einige Fragen. Gerade weil Zelda sehr präsent ist und Link bei der Erkundung des dunklen Gewölbes begleitet, wurde Eiji Aonuma, der Produzent der Reihe, bereits im Interview mit Kotaku gefragt, ob die Prinzessin im nächsten Teil spielbar sein wird. Darauf antwortete er mit der Gegenfrage, warum so viele Frans glauben würden, dass Zelda spielbar sei. Er könne es jedoch nicht verraten.

IGN wurde in dieser Angelegenheit noch konkreter und fragte Aonuma: "Ich weiß, dass die Leute sich seit langem wünschen, Zelda spielen zu können und es gab auch ein paar Spiele, in denen man ein wenig in ihre Rolle schlüpfen konnte. Es sah [im Trailer] so aus, als würden Zelda und Link zusammen unterwegs sein. Denken Sie, das wird das Spiel, in dem wir Zelda spielen können, vielleicht als Koop-Spiel?" Darauf zeigte sich der Produzent überrascht: "Es ist schon interessant, dass Sie das ansprechen, denn in Breath of the Wild sieht man Zelda und Link auch sehr oft zusammen, dass sie also direkt an Koop denken, ist für mich sehr interessant."

Aus dem Interview von IGN geht außerdem hervor, dass viele jüngere Mitarbeiter des Entwicklerteams, das an dem Breath-of-the-Wild-Sequel beteiligt ist, sich von Red Dead Redemption 2 hat inspirieren lassen. Außerdem soll neue Spiel in keiner Verbindung zu Majora's Mask stehen.