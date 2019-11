The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Es war eine der größten Überraschungen in diesem Jahr, als Nintendo aus dem Nichts einen Nachfolger zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild schon verhältnismäßig frühzeitig ankündigte. Steht uns nun schon im kommenden Jahr tatsächlich auch noch die Veröffentlichung ins Haus?

Auf der E3 2019 überraschte Nintendo quasi alle, als man ohne große Vorwarnung schon jetzt The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 für die Switch mit einem ersten Trailer ankündigte. Darüber hinaus blieb man handfeste Infos zum Spiel zunächst schuldig, doch laut einem neuen Gerücht könnte uns der Titel dennoch schon relativ zeitnah ins Haus stehen.

Via Twitter hat sich Insider Sabi mal wieder zu Wort gemeldet. Sabi hat in der Vergangenheit schon häufiger mit Leaks und Gerüchten auf sich aufmerksam gemacht, die sich später tatsächlich auch bestätigten. Insofern sind die neuesten Spekulationen zumindest einmal eine Meldung wert.

Schenkt man Sabi Glauben, dann sehen die Planungen von Nintendo tatsächlich einen Release von The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 im kommenden Jahr 2020 vor. Damit wäre die Veröffentlichung des Nachfolgers auf der Switch schon deutlich näher, als viele Fans erwartet hätten.

I would tell you Botw2 is planned to release in 2020, but Zelda release dates are historically delayed, internally or publicly LOL — Sabi (@New_WabiSabi) 12. November 2019

Aber ob es wirklich so kommt? Selbst Sabi schränkt insofern etwas ein, als dass Zelda-Titel in der Vergangenheit ja schon häufiger verschoben wurden - und ein solches Schicksal könnte entgegen Nintendos aktuellen Plänen auch dieses Mal wieder drohen. Beispiele für nennenswerte Verschiebungen innerhalb der Reihe wären Twilight Princess, Skyward Sword oder eben Breath of the Wild.

Andererseits gab es in der Vergangenheit wiederum auch andere Beispiele. Majora's Mask erschien als einer der wichtigeren Teile des Franchise relativ bald nach Ocarina of Time. Und: Breath of the Wild 2 wird auf die gleiche Engine wie der erste Teil setzen. Das könnte die Entwicklungszeit auch spürbar verkürzen. Wir halten euch jedenfalls über die weiteren Entwicklungen dieses Gerüchts auf dem Laufenden.