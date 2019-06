The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Die E3 Nintendo Direct endete mit einem unerwarteten Paukenschlag: The Legend of Zelda: Breath of the Wild bekommt ein Sequel!

Es war das berühmte "One more thing" zum Ende der Nintendo Direct auf der E3. Völlig unerwartet wurde ein überraschend langer Trailer zu einer Fortsetzung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild gezeigt, das deutlich düsterer auszufallen scheint als der Vorgänger. Wir sehen Link und eine Zelda mit kurzen Haaren, die ein geheimnisvolles, dunkles Gewölbe erforschen, in dem Musik rückwärts zu laufen scheint. Dort entdecken sie sie einer mumifizierten Gestalt.

Betrachtet man Link und Zelda, scheint es sich ähnlich wie im Fall von Majora's Mask um ein direktes Sequel zu Breath of the Wild zu handeln. Die Parallelen hören dort aber nicht auf. Auch Majora's Mask nutzte auf dem Nintendo 64 dieselbe Engine und fiel sehr viel düsterer aus als Ocarina of Time. Bleibt zu hoffen, dass auch die Entwicklungszeit ähnlich kurz ausfällt.

Ein Release-Datum für das Breath-of-the-Wild-Sequel wurde nicht genannt, doch es dürfte definitiv noch für die Switch erscheinen, schließlich teilen sich beide Spiele offensichtlich einen Asset-Pool.