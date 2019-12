The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

Auf der PlayStation ist das Franchise The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel seit vielen Jahren etabliert. Nun schafft diese mit dem aktuellen Teil auch den Sprung auf eine neue Plattform.

Künftig dürfen sich auch Fans auf der Nintendo Switch über die Veröffentlichung von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel auf ihrer bevorzugten Plattform freuen. Wie Falcom und NiS America nun in einer gemeinsamen Presseerklärung bestätigten, kommt der aktuelle Teil Trails of Cold Steel III nun als erster Vertreter der Serie erstmals auch auf die aktuelle Hybrid-Konsole von Nintendo. Es ist das erste Debüt des Franchise überhaupt auf einer Nintendo-Plattform.

Die Veröffentlichung von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III ist auf der Switch sowohl für die USA als auch Europa im Frühjahr 2020 geplant. Das bekräftigte Falcom-President Toshihiro Kondo unlängst auch noch einmal in einem Interview. Darüber hinaus ist zu einem späteren Zeitpunkt auch eine Veröffentlichung in Japan angedacht.

Noch vor dem Release der Switch-Version soll es auf der Nintendo-Konsole eine spielbare Demo geben. Ihr könnt euch also vor dem Kauf selbst ein Bild von der Switch-Umsetzung machen, die mit einer Auflösung von 720p bei 30 fps laufen wird. Die Werte werden in dieser Form sowohhl im angedockten als auch im mobilen Zustand der Switch erreicht. Im Übrigen sind direkt alle DLC-Pakete der PS4-Fassung enthalten, die im Großen und Ganzen vor allen Dingen Bonus-Kostüme mit sich bringen.

Das Debüt der schon seit 15 Jahren etablierten Reihe auf der Switch ist aber nicht die einzige Premiere: Es wird auch das erste Mal in der Historie von Falcom sein, dass ein neuer Titel zuerst im Westen und erst später in Japan erscheint - und nicht wie sonst: umgekehrt.