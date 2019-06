The Last Remnant Remastered

Inzwischen kann es durchaus passieren, dass man eine E3-Ankündigung direkt mit einem Spiel-Release verbindet. Auch Square Enix machte das so und stellte The Last Remnant Remastered gleich auf einer neuen Plattform zur Verfügung.

Ohne größere vorherige Ankündigung hat Square Enix die Spieler im Rahmen der E3 2019 überrascht und eine weitere Umsetzung von The Last Remnant Remastered veröffentlicht. Nachdem im vergangenen Jahr bereits die PS4 bedient wurde, steht das JRPG nun auch für die Switch von Nintendo zum Kauf bereit.

The Last Remnant erschien ursprünglich 2008 und hatte als klassisches JRPG eine spannende Geschichte, zahlreiche Charaktere und ein verschachteltes Kampfsystem zu bieten. Das Remaster setzt vor allen Dingen auf stark verbesserte Grafiken auf Basis der Unreal Engine 4, eine optimierte Benutzeroberfläche und ein einzigartiges Moral-System, das den Verlauf des Kampfes bestimmt.

The Last Remnant Remastered ist ab sofort in digitaler Form für Switch und PS4 erhältlich.