The Last of Us: Part I

Ein Remake von The Last of Us wurde von Sony weiter nicht offiziell angekündigt, dass sich ein solches in Arbeit befindet, gilt aber als eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der Spielebranche. Jetzt könnte es für die Neuauflage gar einen Release-Termin geben.

Update: Remake für PS5 und PC offiziell (09.06.2022 - 21:56 Uhr)

Das ging nun schnell: Noch im Vorfeld des Summer Game Fest wurde das The Last of Us Remake von offizieller Seite bestätigt - wenngleich per Leak. Im PlayStation Direct Store fand sich kurzzeitig ein entsprechender Produkteintrag samt Trailer, ehe dieser wieder entfernt wurde - und nun nach der Bestätigung im Rahmen des Summer Game Fest wieder online geht.

The Last of Us: Part I wird als Remake nicht nur für die PS5 erscheinen, sondern auch für den PC; die Gerüchte haben sich insoweit bestätigt. Für die Konsole ist eine Veröffentlichung am 2. September 2022 bestätigt, für den PC folgt der erste Teil aber erst zu einem etwas späteren, noch nicht näher genannten Zeitpunkt.

Das Spiel ist für die PS5 komplett überarbeitet worden, soll der originalen Spielerfahrung im Übrigen aber treu bleiben, wenngleich modernisiertes Gameplay, eine verbesserte Steuerung und neue Zugänglichkeitsoptionen an Bord sind. Enthalten im Remake sind die komplette Singleplayer-Story des Spiels und auch das DLC-Prequel-Kapitel "Left Behind".

Neben einer Standard Edition zum Vollpreis von rund 80 Euro gibt es exklusiv in den USA auch eine Firefly Edition für rund 100 Dollar mit einigen weiteren Extras in Form eines Steelbooks und den Comics "The Last of Us: American Dreams". Dazwischen platziert sich mit rund 90 Euro die auch in Europa erhältliche Digital Deluxe Edition, die das frühe Freischalten von Items, ein Upgrade für das schnellere Nachladen der 9mm, einen Speedrun-Modus, sechs Waffen-Skins und eine Gameplay-Modifikation umfasst. Vorbesteller erhalten einige Boni in Form von Waffen-Upgrades.

Den auf dem Summer Game Fest gezeigten Trailer könnt ihr anbei ansehen.

The Last of Us: Part I - Summer Game Fest Announcement Trailer Naughty Dog hat mit The Last of Us: Part I eine vollständige Überarbeitung des Top-Hits für PS5 und PC angekündigt.

---

Steht der Termin für das Remake fest? (Gerücht) (09.06.2022 - 16:34 Uhr)

Während Naughty Dog weiter auf eine Ankündigung des Remakes von The Last of Us verzichtet, hatte die bestens informierten Insider Jeff Grubb und Tom Henderson zuletzt ja nahegelegt, dass es noch in diesem Jahr mit einer Veröffentlichung klappen könnte. Die PS5-Neuauflage des Spiels könnte im Herbst erscheinen, hieß es vor einiger Zeit - und ein neues Gerücht untermauert diesen Umstand nun.

Dieses Mal meldete sich mit insider_wtf ein anderer Leaker via Twitter zu Wort - und der hat in der Vergangenheit ebenfalls schon häufig mit seinen Aussagen ins Schwarze getroffen, unter anderem zum Line-up der unlängst über die Bühne gegangenen State of Play. In diesem Fall nennt er The Last of Us aber gar nicht namentlich, die Community entzifferte seinen kryptischen Tweet mutmaßlich aber recht flott.

So ließ der Leaker ein schlichtes "PART 1 - 02.09.2022" vom Stapfel, gepaart mit zwei Emojis eines Controllers sowie eines PCs. Da der zweite Teil bekanntermaßen The Last of Us: Part II heißt, bezieht sich der Tweet höchstwahrscheinlich auf den ersten Teil - und damit das in der Gerüchteküche häufig angesprochene Remake.

Interessant: Mit dem 2. September 2022 gibt es damit nicht nur einen potentiellen Release-Termin, auch eine PS5-Exklusivität der Überarbeitung des Blockbusters scheint damit womöglich vom Tisch. Sony scheint also auch mit dem The Last of Us Remake seine PC-Bemühungen zu verstärken, nachdem man unlängst auf der State of Play bereits Spider-Man Remastered und Spider-Man: Miles Morales für den heimischen Rechenknecht ankündigte.

Klarheit könnte vielleicht schon heute Abend vorherrschen, sollten Naughty Dog und Sony das Summer Game Fest von Geoff Keighley als Bühne für eine Ankündigung des Remakes nutzen. Wie halten euch auf dem Laufenden.