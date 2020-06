10 Tipps und Tricks zu The Last of Us: Part II

The Last of Us: Part II führt euch mit Ellie in ein gefährliches Abenteuer. Ihr müsst es mit Infizierten und menschlichen Feinden gleichermaßen aufnehmen. Damit ihr für jede Situation bestens gewappnet seid, geben wir euch einige wichtige Tipps und Tricks für den Überlebenskampf.

Platz 10: Erkundet jede Ecke

An unzähligen Stellen können Gegenstände liegen, die ihr für das Crafting von Medipacks oder Sprengstoffen gebrauchen könnt. Auch Schrott und Munition könnt ihr an vielen Stellen finden. Sie sind wichtig, um Ellies Fähigkeiten und ihre Waffen zu verbessern. Apropos Waffen: Nur wer aufpasst und alles erkundet, findet auch die optionalen Knarren. Nehmt euch darum die Zeit, jedes Gebiet genau abzugrasen. Da euch Gegenstände erst angezeigt werden, wenn ihr unmittelbar davor steht, solltet ihr an Schubladen, Schränke und Co. immer nah herangehen. Versucht auch jeden Safe zu öffnen, denn darin befinden sich oft sehr wertvolle Gegenstände.