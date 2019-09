The Last of Us: Part II

In dieser Woche kündigte Sony eine neue Ausgabe des Videoformats "State of Play" an und die Hoffnungen waren direkt groß, dass auch The Last of Us: Part II endlich wieder einen Auftritt haben könnte. Dieser Umstand wurde nun offiziell bestätigt!

Das lange Warten hat ein Ende! Nachdem es zuletzt wieder sehr ruhig um The Last of Us: Part II geworden war, gibt es in Kürze endlich frische Infos und Eindrücke. Nach der Ankündigung einer neuen Ausgabe des PlayStation-Videoformats "State of Play" waren die Hoffnungen direkt groß, dass das Sequel aus dem Hause Naughty Dog endlich auf die Bildfläche zurückkehren könnte - und genau das wurde nun im Vorfeld auch offiziell bestätigt.

Über den offiziellen Twitter-Kanal von Naughty Dog sowie via Game Director Neil Druckmann wurde nun bestätigt, dass The Last of Us: Part II in der Tat im Rahmen der 20-minütigen Sendung am kommenden Dienstag ab 22:00 Uhr haben wird. Die Bestätigung wurde mit einem Mini-Teaser sowie der Textzeile "I'm gonna find...and I'm gonna kill...every last one of them" garniert.

"I'm gonna find...and I'm gonna kill...every last one of them." pic.twitter.com/vO0cC6dGkO — Naughty Dog (@Naughty_Dog) 20. September 2019

Was konkret zu The Last of Us: Part II gezeigt und gesagt wird, bleibt abzuwarten. Vermutlich dürfte es einen neuen Trailer geben und vielleicht macht Naughty Dog endlich auch Nägel mit Köpfen, was den Release-Termin betrifft. Zuletzt gab es Spekulationen, wonach das Spiel in das kommende Jahr rutscht und voraussichtlich im Februar 2020 auf den Markt kommen könnte.