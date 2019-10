The Last of Us: Part II

Zuletzt gab es ja endlich allerhand neue Infos rund um The Last of Us: Part II. Unter anderem betonten die Macher, dass es sich um das bislang umfassendste und ambitionierteste Projekt in der Geschichte von Naughty Dog handelt, doch was heißt das eigentlich konkret?

Wenn The Last of Us: Part II am 21. Februar 2020 exklusiv für PlayStation 4 erscheint, dann bekommt ihr das bislang "ambitionierteste und umfassendste Spiel" in der Geschichte von Naughty Dog vorgesetzt. Dieser Umstand zog auch nach sich, dass für den eigentlich versprochenen Multiplayer-Part kein Platz ist. Doch was erwartet euch nun eigentlich in Sachen Spielzeit und Umfang? Dazu hat sich nun Co-Writer Halley Gross in einem Interview geäußert.

The Last of Us: Part II, das bekanntermaßen auch auf gleich zwei Blu-ray-Discs ausgeliefert wird, soll laut Gross demnach rund 50 Prozent umfangreicher ausfallen als noch das erste Spiel. "Ich meine, dass das Spiel sagen wir rund 50 Prozent größer ist, aber es ist wirklich massiv, nicht nur in Sachen Spieldauer. Alle unsere Level sind größer und weitläufiger, wir haben mehr Cinematics, wir haben mehr Charaktere, wir haben mehr Animationen und die Nahkampfsysteme sind deutlich umfangreicher. Das Spiel ist in jeder Hinsicht einfach größer und besser", so Gross.

Die konkrete Angabe, das Spiel falle 50 Prozent umfangreicher als das erste The Last of Us aus, lässt auch erste Rückschlüsse bezüglich der vermeintlichen Spielzeit zu. Im Schnitt benötigten Spieler für einen Durchlauf im ersten Teil rund 15 Stunden. Das Sequel sollte euch deshalb auf jeden Fall irgendwo zwischen 22 und 30 Stunden beschäftigen. Eine offizielle Angabe zur Spieldauer steht aber zunächst im Übrigen noch aus.

The Last of Us: Part II erscheint am 21. Februar 2020 für PS4. Für weitere Infos könnt ihr hier unser aktuelles The Last of Us: Part II Preview nachlesen.