Der Release-Zeitraum von The Last of Us: Part 2 ist nach wie vor ein großes Rätsel. Jetzt gibt es neue Hinweise, dass es ab jetzt theoretisch recht schnell gehen kann.

Naughty Dog scheint kurz vor dem Abschluss der Entwicklung an The Last of Us: Part 2 zu stehen. Dies ist insofern interessant, da es seit der langen Gameplay-Demo auf der letztjährigen E3 keinerlei neuen, offiziellen Informationen zu dem äußerst ambitionierten Spiel gab. Nun hat das Studio angedeutet, dass sich die Arbeit daran seit geraumer Zeit in ihrer finalen Phase befindet.

Der Game Director Neil Druckmann bestätigte erst vor kurzem, dass die letzte Szene im Kasten sei, nun ließ sein Co-Director Anthony Newman verlautbaren, dass das Team gerade am "Abschluss" des Spiels arbeitet. Newman postete eine Liste mit offenen, vorübergehenden Stellen bei Naughty Dog auf Twitter, laut der nach Mitarbeitern gesucht wird, die auf der Zielgeraden helfen. Auch wenn das Studio damit keinen Release-Termin genannt hat, lässt sich daraus ablesen, dass die Arbeit an The Last of Us: Part 2 die letzte entscheidende Phase betreten hat.

Lot of awesome positions open to help us close out this game... I especially want to highlight the Melee Animator position, I guarantee you will be working on some *dope* animations working with my good friend @Leethul 🗡️💀 pic.twitter.com/vmlVkJlfTl — Anthony Newman (@BadData_) 10. Mai 2019

Da Sony dieses Jahr die E3 auslässt, wird ist mit neuem Material des Exklusivtitels zur Messe nicht zu rechnen. Möglicherweise nutzt das Unternehmen seine neuen State-of-Play-Präsentationen, um den Fans in Erinnerung zu rufen, dass dieser große Titel zum Ende der PS4-Ära noch in der Pipeline ist.