The Last of Us: Part II

2019 soll das Jahr von The Last of Us: Part II werden. Zuletzt bekamen Fans im Rahmen der E3 2018 im Sommer etwas vom heiß ersehnten Sequel zu sehen, so dass sich die Community logischerweise Hoffnung auf einen Auftritt auf den The Game Awards 2018 Ende der Woche macht. Diesbezüglich hat sich nun Naughty Dog geäußert.

Gibt es noch in diesem Jahr frische Infos und Eindrücke aus dem potentiellen Blockbuster-Sequel The Last of Us: Part II? Schließlich ist der letzte große Auftritt auf der E3 2018 in Los Angeles im Juni schon einige Monate her. Da es in diesem Jahr im Dezember keine PlayStation Experience gibt, bleiben die The Game Awards 2018 in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag der letzte Hoffnungsträger.

Allerdings müsst ihr für das Event nicht aufbleiben, wenn es euch lediglich um The Last of Us: Part II geht. Entwickler Naughty Dog hat sich nun via Twitter zu Wort gemeldet und bestätigt, dass der Titel nicht auf der Preisverleihung zu sehen sein wird. Das Warten geht also vorerst weiter.

Als Begründung führte man an, dass man gegenwärtig schwer mit den Entwicklungsarbeiten beschäftigt sei und zu gegebener Zeit wieder neues Material aus dem Action-Hit präsentieren werde. Dennoch freue man sich natürlich auf die The Game Awards 2018 und alle dort gezeigten sowie per Award ausgezeichneten Spiele, heißt es seitens Naughty Dog weiter.

The Last of Us: Part II war vor ziemlich genau zwei Jahren im Dezember 2016 im Rahmen der PlayStation Experience angekündigt worden. Eine ausführliche Gameplay-Demo wurde im Rahmen der E3 2018 gezeigt; diese könnt ihr euch nochmal als Auffrischung im Folgenden ansehen. Einen Release-Termin für das PS4-Exklusivspiel gibt es zunächst weiter nicht.