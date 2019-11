The Last of Us: Part II

Auch wenn The Last of Us: Part II ohne einen Multiplayer-Modus kommt, wurde der potentielle Blockbuster zuletzt auf den 29. Mai 2020 verschoben. Bei Naughty Dog reifen indes aber offenbar trotzdem handfeste Mehrspieler-Pläne.

Unter Fans von The Last of Us war die Enttäuschung groß, als Naughty Dog bestätige, dass man entgegen der ersten Ankündigung auf einen Multiplayer-Modus verzichtet. Immerhin erfreute sich der Factions-Modus im ersten Teil größter Beliebtheit; auf einen solchen müsst ihr in The Last of Us: Part II jedoch verzichten.

Naughty Dog lieferte seiner Zeit auch einen Grund mit: Die Pläne für einen solchen Modus seien schlicht auch zu ambitioniert geworden. Gut möglich, dass das Studio aber längst ein eigenständiges Multiplayer-Spin-Off plant.

Neue Stellenausschreibungen jedenfalls sprechen von "großen Ambitionen" in Bezug auf ein kommendes, bis dato noch nicht offiziell angekündigtes Multiplayer-Projekt. Lead Game Designer Vinit Agarwal verbreitete die Stellenausschreibung unter anderem via Twitter. Gesucht wird dabei ein Online Systems Programmer, der das Multiplayer-Team im Naughty-Dog-Hauptquartiert in Santa Monica, Los Angeles bereichern soll.

Worum es sich bei dem neuen Multiplayer-Projekt konkret handelt, bleibt abzuwarten. Ein Spin-Off zu The Last of Us: Part II wäre in Anbetracht der früheren Aussagen nach der Einstellung des Mehrspielermodus im kommenden Sequel die logische Konsequenz. Womöglich widmet sich Naughty Dog aber auch einfach wieder Uncharted? Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden!