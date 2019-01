The Last of Us: Part II

Sony spannt uns ja seit der Ankündigung von The Last of Us: Part II weiter auf die Folter, wann der PS4-Exklusivtitel denn nun endlich in den Läden stehen wird. Dass die Wartezeit nicht mehr zu lange andauern wird, darauf macht nun der Komponist des Spiels Hoffnung.

The Last of Us gilt als absoluter Top-Titel der PS4-Ära und logischerweise hat Sony daher mit The Last of Us: Part II nun auch einen zweiten Teil in Auftrag gegeben. Die Ankündigung wurde seiner Zeit extrem abgefeiert und die Erwartungen sind groß. Allein: Es gibt weiterhin immer noch keinen Release-Termin.

Bis wann Sony nun Nägel mit Köpfen machen wird, was das Veröffentlichungsdatum des Spiels von Naughty Dog betrifft, ist noch unklar. Allerdings gibt es nun neue Hoffnung, dass ihr generell nicht mehr zu lange auf den Titel warten müsst. Der Komponist des Spiels hat sich nun nämlich diesbezüglich geäußert.

Bei einem Auftritt sagte Gustavo Santaolalla, der für die stimmungsvollen Melodien im Spiel sorgt, dass The Last of Us: Part II schon "sehr bald kommen wird". Zwar blieb der argentinische Musiker und Komponist natürlich eine genaue Terminangabe schuldig, Fans des Spiels dürften sich sicherlich aber auch so an die Aussage krallen.

Auf dem Gig hatte Santaolalla unter anderem einige Stücke aus dem ersten Teil sowie in Teilen auch aus dem zweiten Teil gespielt. Hat der Musiker fundiertes Wissen, so dürften sich zumindest die bisherigen Vermutungen bestätigen, dass es in jedem Fall wohl noch im aktuellen Jahr 2019 soweit sein wird. Vielleicht müssen wir dann aber auch gar nicht erst bis zum verkaufsträchtigen Weihnachtsgeschäft warten, sondern dürfen schon früher zuschlagen, wenn der Release wirklich "sehr bald" erfolgen soll.

Eine offizielle Ankündigung durch Sony und Naughty Dog steht aber zunächst freilich aus. Zuvor hatte bereits der frühere IGN-Redakteur und für gewöhnlich gut informierte Spielejournalist vor kurzem betont, dass ein Release 2019 in Stein gemeißelt sei. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden.