The Last of Us: Part II

Im Rahmen einer aktuellen Ausgabe von "State of Play" hat Sony zusammen mit Naughty Dog den Release-Termin von The Last of Us: Part II bekannt gegeben. Den Blockbuster könnt ihr ab sofort vorbestellen, wobei euch mehrere Editionen zur Verfügung stehen.

Wer sich das Hit-Sequel The Last of Us: Part II von Naughty Dog für die PlayStation 4 zulegen möchte, kann sich diesen ab sofort schon vor dem Release am 21. Februar 2020 nun vorbestellen. Dabei habt ihr die Qual der Wahl, denn natürlich gibt es das Spiel - wie jeden wichtigen Titel heutzutage - nicht nur in einer Edition.

Worum geht's? Fünf Jahre nach ihrer tödlichen Reise durch die post-pandemischen USA haben sich Ellie und Joel in Wyoming niedergelassen. Als ein Gewaltakt den Frieden zunichte macht, begibt sich Ellie auf eine gnadenlose Vergeltungsmission. Auf der Jagd nach den Verantwortlichen muss sie sich den verheerenden körperlichen und emotionalen Auswirkungen ihrer Taten stellen.

Welche Editionen gibt es? Natürlich eine digitale sowie physische Standard Edition, die nur aus dem Spiel selbst besteht. Darüber hinaus könnt ihr aber auch zu folgenden Sonder-Editionen greifen:

Digital Deluxe Edition (digital im PlayStation Store erhältlich)

Beinhaltet neben der digitalen Standard Edition zusätzliche digitale Inhalte wie ein dynamisches Design für PlayStation 4, ein Set aus PSN-Avataren, einen digitalen Soundtrack sowie die digitale Version eines Mini-Artbooks.

Special Edition (physisch im Handel erhältlich)

Beinhaltet neben der physischen Standard Edition ein Steelbook-Case, ein 48-seitiges Mini-Artbook von Dark Horse sowie die digitalen Zusatzinhalte der Digital Deluxe Edition.

Collector’s Edition (physisch im Handel erhältlich)

Beinhaltet neben allen physischen und digitalen Inhalten der Special Edition eine Ellie-Figur (30 cm), eine Nachbildung von Ellies Armband, ein Set aus sechs Emaille-Ansteckern, einen Lithografie-Grafikdruck sowie ein fünfteiliges Sticker-Set.

Vorbesteller aller Spielfassungen erhalten zum Erscheinen der Vollversion die folgenden digitalen Vorbesteller-Boni:

Munitionskapazität-Verbesserung für Ellies Pistole zu Beginn des Spiels

Fertigungshandbuch, das bereits zu Spielbeginn Zugriff auf neue Rezepte und Verbesserungen gewährt

Vorbesteller der Standard oder Digital Deluxe Edition im PlayStation Store erhalten zudem einen PSN-Avatar, der Ellies Tattoo abbildet