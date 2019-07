The Last of Us: Part II

Einmal mehr bekräftigt ein Gerücht, wann The Last of Us: Part 2 erscheinen könnte. Außerdem scheinen vier verschiedene Editionen in Planung zu sein.

Ein neuer Leak bestätigt, was andere ebenfalls schon vermuten: The Last of Us: Part 2 soll im Februar 2020 erscheinen. Naughty Dog lässt sich zwar seit der Ankündigung kaum in die Karten schauen, wann das PlayStation-exklusive Action-Adventure erscheinen wird, doch möglicherweise gibt eine undichte Stelle in den eigenen Reihen mehr Aufschluss: Ein Nutzer aus dem chinesischen Forum A9VG gibt den Monat als Veröffentlichungszeitraum an. Warum man dem möglichen Gerücht Gewicht beimessen sollte? Derselbe Nutzer lag auch schon mit dem Release-Termin von Death Stranding vor der offiziellen Bekanntgabe richtig.

Aber nicht nur der Zeitrum der Veröffentlichung wird vorhergesagt, The Last of Us: Part 2 soll außerdem in vier unterschiedlichen Versionen, einer Standard-, Special-, Collector's und Ellie Edition, angeboten werden. Durch welche Inhalte sie sich unterscheiden werden, ist jedoch nicht bekannt.

In den letzten Wochen und Monaten war immer wieder von einem Release Anfang 2020 durch diverse Hinweise die Rede. Auch Jason Schreier von Kotaku, der in der Branche sehr gut vernetzt ist, berichtete, dass der Release von Herbst Anfang 2020 verschoben wurde. Auch die Darstellerin von Ellie, Ashley Johnson, nannte den Februar als Termin, tat ihre Aussage interher allerdings als Scherz ab.