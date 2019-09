The Last of Us: Part II

Seit der Ankündigung warten Naughty-Dog-Fans sehnsüchtig auf den Release von The Last of Us: Part II, doch noch gibt es hierfür immer noch keinen Termin. Das könnte sich jetzt wirklich endlich bald ändern!

Gibt es noch in diesem Monat den Release-Termin des sehnsüchtig erwarteten The Last of Us: Part II? Die Zeichen stehen gut, denn in wenigen Wochen soll es ein Medien-Event rund um den vielversprechenden, PlayStation-exklusiven Blockbuster.

Geoff Keighley, der bekannte Spielejournalist und Producer der The Game Awards, Geoff Keighley, hat nun via Twitter preisgegeben, dass Sony und Naughty Dog am 24. September 2019 ein entsprechendes Event zum Spiel veranstalten werden. Dieses soll in Los Angeles steigen, die konkreten Inhalte der Veranstaltung sind jedoch noch nicht bekannt.

Die Chancen dürften aber nicht schlecht stehen, dass es auf eben jenem Event nicht nur neues Gameplay, sondern vermutlich auch einen Release-Termin für The Last of Us: Part II geben wird. Zuletzt besagten Gerüchte, dass es im Februar 2020 soweit sein soll; Naughty Dog soll das Spiel dann in vier verschiedenen Editionen auf den Markt bringen.

Der letzte öffentliche Gameplay-Auftritt des Titels datiert bereits auf die E3 2018 zurück; die diesjährige E3 hatten Sony und Naughty Dog komplett ausgelassen. Ob es vom Event auch einen Livestream ins Netz geben wird, ist noch nicht bekannt. Auch die offizielle Ankündigung des Events durch die Veranstalter selbst steht zunächst noch aus; wir halten euch auf dem Laufenden!